Tennis Tavolo, Stefanelli: "Difficile allenarsi, i campionati italiani non si sa quando e se riprenderanno"

In collegamento skype Claudio Stefanelli

Contattato via Skype, il CT della Nazionale di tennis tavolo Claudio Stefanelli ha parlato di allenamenti ai tempi del Coronavirus e dei campionati italiani - ai quali partecipa la Juvenes San Marino con ben 5 squadre - che sono stati sospesi. "Siamo uno degli sport più in difficoltà perche, per allenarci, abbiamo bisogno del tavolo e non sempre è possibile averlo in casa" - ha affermato Stefanelli - "è una situazione delicata."

Sui campionati: "Eravamo in lizza in tutti i campionati a squadre, siamo in stand-by anche perchè la Federazione Italiana non ci ha ancora comunicato nulla in merito alla ripresa mentre quella internazionale ha imposto lo stop almeno fino al 30 giugno."