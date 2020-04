Tennis Tavolo, Stefanelli: "La finale per il bronzo ai Giochi dei Piccoli Stati può complicare le cose"

43 medaglie da Commissario Tecnico della Nazionale di tennis tavolo: Claudio Stefanelli è da tempo nell'olimpo dello sport sammarinese ma non ha alcuna intenzione di fermarsi qui. L'emergenza Coronavirus ha fermato anche la preparazione dei pongisti biancazzurri per i prossimi Giochi dei Piccoli Stati di Andorra 2021. Tra le novità della prossima edizione c'è l'introduzione della finale terzo e quarto posto per aggiudicarsi il bronzo.

Nel servizio l'intervista a Claudio Stefanelli, CT Nazionale San Marino Tennis Tavolo.