Tennis Tavolo: storico risultato per Pietro Bologna

Grande impresa per Pietro Bologna al WTT Youth Contender di Otočec, in Slovenia. Nel singolare Under 15, il giovane pongista sammarinese ha centrato uno storico traguardo superando il girone di qualificazione, impresa mai riuscita prima a un atleta di San Marino nel circuito giovanile mondiale del WTT. Determinante la combattuta vittoria per 3-2 contro il polacco Glanert, in un match tiratissimo che ha messo in luce grinta, carattere e grande maturità tecnica da parte del Titano. Grazie a questo successo, domani sarà protagonista nel tabellone principale, dove sfiderà i migliori under 15 del panorama mondiale.







