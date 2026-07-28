Tennis tavolo, tre medaglie per San Marino all'International Youth Cup

Tre podi coronano la grande prestazione dei giovani pongisti sammarinesi nella Internetional Youth Cup di Olomouc di tennis tavolo. Nel singolo under 13, Thomas Ceccoli si prende il titolo e accanto a sé, sul podio, trova anche Enea Stefanelli, terzo. I due, poi, si sono presi un altro terzo posto, ma stavolta in coppia, nella gara di doppio.

Nella categoria under 19 buone prestazioni del team composto da Elia Mazza, Michele De Marco e Thomas Marcattili, che, dopo aver passato le qualificazioni, si sono fermati ai quarti di finale. Nella gara di singolare il migliore è stato Elia Mazza, eliminato agli ottavi dopo aver superato il girone. Questi risultati si aggiungono alle vittorie di Pietro Bologna e Loris Ceccoli ai recenti Europei giovanili di Gondomar.







