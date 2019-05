Tennis Tavolo: Yan Chimei, ” le mie figlie vogliono una mamma in forma, ecco perché sono tornata”

Sentiamo Yan Chimei Argento a squadre Tennis Tavolo Femminile

Aveva lasciato il tennis tavolo dopo l’argento di Cipro 2009. Tornata a 41 anni a riprendere in mano la racchetta per volere delle figlie, come lei stessa ammette, la Chimei si rimette al collo l’argento ai giochi dei piccoli stati che mancava proprio dall’ultima edizione da lei disputata. Insieme a Letizia Giardi 25 anni e Chiara Morri 16 compie un’impresa attesa da 10 anni. “ Il tennis tavolo mi mancava ma se sono qui - dichiara Yan Chimei - è perché le miei figlie vogliono una mamma in forma. Se la mia esperienza è servita al team per riportare a casa questa medaglia sono felicissima di aver fatto da chioccia a due ragazze straordinarie come Letizia e Chiara” .

Inoltre - conclude- un grosso merito del mio ritorno va al grandissimo coach Claudio Stefanelli. Lui, - sostiene la Chimei- non si è ancora sposato, ma ha sposato il Tennis Tavolo sammarinese che, a mio giudizio, gli deve molto” .

Da Budva L’inviato Lorenzo Giardi