TENNIS Tennis, Under 14: Matteo Rosti vince il Junior Next Gen di Serramazzoni

Tennis, Under 14: Matteo Rosti vince il Junior Next Gen di Serramazzoni.

Matteo Rosti vince il torneo Junior Next Gen di Serramazzoni nella categoria Under 14. Classificato come 3.1, il sammarinese era partito come testa di serie numero 3 ed è arrivando fino alla finale senza concedere set agli avversari, battuti con punteggi di 6-0 6-0, 6-3 6-2, 6-2 6-2, 7-5 6-1. Nell'ultimo atto ha sfidato la testa di serie numero 4, Nicolò Abbruzzese, classificato 3.1 come lui, e si è imposto in tre set, con punteggi di 5-7 6-1 6-0. Al torneo partecipavano 75 tennisti.

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