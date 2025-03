TENNIS Tennis: weekend positivo per i giovani atleti della Scuola Federale

Tennis: weekend positivo per i giovani atleti della Scuola Federale.

Fine settimana positivo per gli atleti della Scuola Federale Tennis San Marino impegnati su più fronti. La formazione Under 14 maschile del San Marino Tennis Club ha esordito nella seconda fase a gironi del Campionato Regionale con una vittoria per 2-1 sul campo del TC Riccione “C”. La squadra composta da Alberto Lonfernini, Marco Fantini, Matteo Muccioli, Leonardo Pedrella Moroni e Giacomo Rosa sabato prossimo riceverà la visita del Galimberti Tennis Team.

Amelia Valentini si è aggiudicata la vittoria nel tabellone singolare femminile Under 10 a Fano, dove è andata in scena la seconda tappa dello Young City Tennis Tour 2025. La giovane sammarinese ha superato in finale Azzurra Postacchini con il risultato di 6-3 6-1.

Gian Nicola Lonfernini e Alessandro Ciacci hanno chiuso al secondo posto il torneo di doppio maschile nella seconda tappa del Circuito TPRA Tennis Fun Rimini che si è disputata a Riccione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: