Tennistavolo: al Multieventi i campionati regionali a squadre

Si è giocata sabato 14 gennaio al Multieventi la prima giornata del girone di ritorno dei campionati regionali a squadre, tutte le tre squadre Juvenes erano impegnate contro le compagini di Montemarciano, sconfitta di misura per 5:4 del team di C2 contro Montemarciano B, pagate le assenze di Tentoni e Ceccoli, tre successi per Andrea Morri ed uno per Emanuele Vannucci, nonostante la sconfitta il team sammarinese rimane solitario al primo posto, successo per 5:2 per il team di D1 che si è preso la rivincita visto che all’andata era stato sconfitto dal team marchigiano per 5:1, protagonisti Luca Rinaldini e Pietro Bologna con due successi a testa e Sean Berardinelli con una vittoria, con questa vittoria i sammarinesi salgono al terzo posto in classifica, sofferta successo per il giovane team di serie D2 che si impone per 5:4 contro Montemarciano A, con due vittorie a testa per Filippo Santi e Thomas Marcattili, un successo per Francesco Ronci.