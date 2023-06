TENNISTAVOLO Tennistavolo: al Multieventi la Coppa Marche Nella classifica finale successo per UPR Montemarciano che si impone per pochissimi punti sulla Juvenes al terzo posto il CUS Camerino.

Tennistavolo: al Multieventi la Coppa Marche.

Torna a San Marino l’organizzazione della Coppa Marche la più importante manifestazione regionale che chiude la stagione agonistica di tennistavolo. Al Multieventi Sport Domus domenica 11 giugno oltre cento pongisti provenienti da tutta la regione, si sono affrontati nelle tre categorie inserire nel programma, i pongisti sammarinesi della Juvenes sono stati gran protagonisti con la vittoria di Pietro Bologna nel singolo giovanile, Riccardo Tentoni ha compiuto poi una vera impresa con il terzo nel singolo assoluto mentre nella gara di doppio protagonista Chiara Morri che in coppia con l’irlandese O’Rhailly si piazzano al primo posto mettendo in fila tutti i maschietti. Nella classifica finale successo per UPR Montemarciano che si impone per pochissimi punti sulla Juvenes al terzo posto il CUS Camerino.

