Si sono concluse a Doha in Qatar le qualificazioni olimpiche mondiali per i due pongisti sammarinesi impegnati: Mattias Mongiusti ha ceduto per 4:2 con l’atleta dello Yemen Gubram Ebrain dopo aver sprecato sul 10:8 nel sesto set due occasioni per andare all’ultimo decisivo settimo set, Federico Giardi ha perso con il cino-canadese Lu Edward per 4:1 riuscendo ad essere competitivo solo a sprazzi.