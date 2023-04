Tennistavolo: successi Juvenes nei campionati di C2 e D1

Si è giocata sabato 15 aprile l’ultima giornata dei campionati di serie C2 e D1 ed è stato un trionfo per le squadre della Juvenes, il team di C2 è andato a vincere ad Ascoli per 5:1 e termina al primo posto in classifica con otto punti di distacco sulla seconda, la giovane squadra di serie D1 in questa stagione neo promossa dalla D2, vince 5:0 a Iesi e completa la sua rimonta che la vede superare in classifica il TT Fano e terminare al primo posto dopo 14 intense giornate di campionato, una bella impresa considerando che al termine del girone di andata la squadra si trovava al quarto posto in classifica.

