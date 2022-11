Tennistavolo: un'altra vittoria per il Team Juvenes a Camerino

Nella quarta giornata dei Campionati a squadre disputata sabato 5 novembre, quarta vittoria consecutiva per il team Juvenesun di C2 che si impone a Camerino per 5:2 con due successi a testa per Andrea Morri e Daniele Ceccoli e una vittoria per Emanuele Vannucci. Anche il team di D1, capolista del campionato, coglie un bel successo per 5:3 in trasferta a Jesi grazie alle tre vittorie dell’undicenne Pietro Bologna e ai due successi di Luca Rinaldini. Sconfitta la giovanissima squadra di serie D2 a Fano contro il TT Fortunae A per 5:1, unica vittoria conquistata da Loris Ceccoli.