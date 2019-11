Terza edizione della Giornata Mondiale Fair Play: 21 i premi conferiti

Giornata Mondiale Fair Paly

La terza edizione della “Giornata Mondiale Fair Paly” si apre col tutti in piedi per gli inni, quello di San Marino e quelli delle organizzazioni italiana ed europea del gioco corretto. Tra atleti, federazioni e tecnici, in questo 2019 sono in 11 a portare a casa i 21 premi fair play conferiti dal Comitato Nazionale Sammarinese a chi, nello sport, si è messo in luce per correttezza e lealtà.

San Marino RTV ha messo la firma, al pari della Serenissima, sul Premio Giovane: ad aggiudicarselo, il golfista Teseo Amadei e sei calciatori del campionato U12 (El Attar Karim, Riccardo Monteduro, Filippo Colonna, Lorenzo Fantini, Aldo Maria Gritti e Simone Salvi) che in stagione si sono conquistati il cartellino verde del fair play. Proprio per la loro onestà in campo, i sei del pallone biancazzurro hanno vinto anche il premio al Gesto.

Al pari dell'atleta di Special Olympics Barbara De Biagi, che durante una gara ad Andorra ha aiutato un'avversaria in difficoltà. De Biagi che è stata la più decorata del pomeriggio: suoi anche il Premio Internazionale “The Spirit of Fair Play”, assegnato dall'European Fair Play Movement, e il Premio Donna di Soroptimist Single San Marino.

Premio Donna anche per l'allenatrice di atletica Paola Carinato, che porta a casa pure il Diploma di Merito Fair Play insieme al già citato Amadei e alla Federazione Sammarinese Bowling.

Infine, ma non ultimo, il Premio alla Carriera per il miglior pongista italiano di sempre, Massimo Costantini. A lungo recordman assoluto di presenze con la nazionale – poi superato dal pallavolista Andrea Giani – 22 anni in azzurro – e anche qui è record tra tutti gli sport – e fresco di titolo di miglior coach dell'anno della Federazione Internazionale Tennistavolo.