PESCA SPORTIVA

Terza prova del Campionato Sammarinese Trota

Michele Moroni, che ha realizzato anche l'assoluto di giornata, ha vinto il primo settore

Terza prova del Campionato Sammarinese Trota.

Il lago di Faetano ha ospitato la terza prova del Campionato Sammarinese Trota. Michele Moroni, che ha realizzato anche l'assoluto di giornata, ha vinto il primo settore. Gli altri 3 sono andati rispettivamente a Simon Moroni, Lorenzo Mularoni e William Ballabene. Ad aggiudicarsi la prova a squadre la SPS Serravalle composta da Ivano Casadei, Lorenzo Mularoni, Fabrizio De Luca e Alessandro Antonini. 

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