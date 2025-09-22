TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:45 Manifestazione per la Palestina a San Marino: "Non si può più stare in silenzio" 19:10 Mondiali, l'Italia fa il record di medaglie: sette podi 18:42 Diagnosi precoce e prevenzione, l'ISS investe sulla ricerca contro l'Alzheimer 18:33 La Reggenza saluta l'Aula. Regole e funzioni da rivedere 18:22 CGG: focus dell'Aula sui Decreti. Ok a sconti temporanei sui costi a favore di imprese energivore 18:00 La Repubblica di San Marino è pronta ad ospitare Junior Eurovision Song Contest nel 2026 17:55 Il Congresso approva il protocollo anti bullismo: ecco cosa prevede 14:11 Gomme fumanti e curve in sbandata: a San Marino è drifting-mania 10:19 San Marino adotta il nuovo Protocollo contro bullismo e cyberbullismo 10:16 CGG: approvata l'Istanza d'Arengo per l'introduzione del reato di surrogazione di maternità
  1. Home
  2. News sport
  3. Sport samm.

Terzo posto e record sammarinese nella pistola sportiva per Valerio Prota

22 set 2025
Terzo posto e record sammarinese nella pistola sportiva per Valerio Prota

Dopo aver vinto e fatto registrare il nuovo record sammarinese di pistola ad aria compressa sui 10 metri al Trofeo Città di Padova (553/600), Valerio Prota si è superato nuovamente a Roma ai Campionati Italiani Assoluti di tiro a segno nella categoria Ragazzi.

Il giovane sammarinese ha chiuso al terzo posto nella pistola sportiva 10 metri, segnando anche il record di categoria con 564 punti.

"Valerio ha disputato un'ottima gara, confermato anche dal raggiungimento del podio - ha commentato il tecnico Giorgio Paolini -. Ha fatto un buon punteggio, essendo molto giovane ha margini di miglioramento e la strada è quella giusta. Sono orgoglioso di lui". Sempre a Padova la settimana scorsa ha gareggiato anche Ivana Drudi, che ha chiuso al quinto posto nella categoria Master femminile.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Sport samm.