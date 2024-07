Nella seconda tappa dell’Eurocup Imac arriva un altro podio per la Federazione Aeronautica Sammarinese. In Repubblica Ceca, in una gara condizionata dal meteo, Cristian Selva conquista il terzo posto di categoria Intermediate alle spalle di di David Kuner e Thomas Zahora. Per il portacolori del Titano anche un quinto posto nella categoria freestyle e un sesto nella categoria advanced.