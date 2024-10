ARTI MARZIALI Terzo posto per San Marino all'European Health Qigong Games

A Vienna si sono tenuti i 6° European Health Qigong Games, alla quale ha partecipato anche una delegazione biancazzurra della Federazione Sammarinese Arti Marziali formata da Thomas Berti, Yucui Chen, Claudia Martinini, Patriza Pesaresi, Sandra Urbinati, Sufen Xia e Jing Xu, guidati dalla Maestra Xu Guan Guan.

"L'Health Qigong - spiega la Maestra Guan Guan - è parte integrante della medicina tradizionale cinese, che promuove il libero flusso di energia in tutto il corpo con l'aiuto di esercizi fisici, la coltivazione della mente e la respirazione consapevole". Gli atleti sammarinesi, impegnati in discipline come il Tai J, l'Health Qi Gong e il Kung Fu, si sono distinti con la conquista di ottimi risultati e medaglie, classificandosi al terzo posto della classifica assoluta.

