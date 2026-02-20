VOLLEY Testa-coda per la Gemini Med, Titan Services in casa della capolista Weekend importante per la pallavolo sammarinese: si cercano conferme in Serie B, riscatto in Serie D

Archiviata la sofferta vittoria al tie-break ottenuta a San Severino Marche, la Gemini Med ospita i giovani ravennati della Consar Pietro Pezzi, sabato alle 17.30, al Pala Casadei di Serravalle, nella 16^ giornata della Serie B maschile. La partita è quasi un testa-coda per il girone D: i romagnoli sono penultimi con 6 punti e lottano per non retrocedere, i titani sono terzi con 33, a 4 lunghezze dal secondo posto e dai playoff per la promozione. All’andata, San Marino vinse 3-0 in trasferta, nel weekend proverà a replicare sul parquet di casa, inseguendo la sesta vittoria di fila, nonché settima gara consecutiva a punti.

Cerca riscatto nella partita più difficile del girone di ritorno la Titan Services, anch'essa al terzo posto, in Serie D femminile, ma opposta sabato alla Vtr Rimini capolista, nella 14^ giornata. Le romagnole guidano per distacco un gruppo in cui, alle loro spalle, la classifica è cortissima: basti pensare che le titane sono affiancate a Unica Volley Rimini e Mattei Ravenna, a -10 dalla vetta, con il secondo posto distante da loro quattro punti. La Vtr ha finora perso solo due volte, una delle quali, però, fu proprio contro San Marino. Un precedente che fa ben sperare, anche se non sarà della partita Alice Pedrelli, miglior marcatrice di quella gara per le titane. Fischio d'inizio alle 20.30.

