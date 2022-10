PADEL "The King of Padel Vip": parola agli ex campioni del calcio

A San Marino tanti ex campioni del calcio per il "The King of Padel Vip", torneo benefico inserito nella International Padel Cup in programma in questi giorni sul Titano. Da Vincenzo Iaquinta e Cristian Zaccardo, campioni del mondo con l'Italia nel 2006, alla bandiera della Roma Christian Panucci. Ce n'è veramente per tutti i gusti, sentiamoli.

Nel video le interviste a Christian Panucci, Davide Moscardelli, Federico Peluso, Andy Selva, Vincenzo Iaquinta, Nicola Amoruso e Cristian Zaccardo

