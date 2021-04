CORSA SU STRADA The Space TEN San Marino, tanti grossi nomi al via

È tutto pronto a Gualdicciolo per la prima storica edizione The Space TEN San Marino. La gara, 10 km di corsa su strada programmata per domenica lungo il torrente San Marino fino a Chiesanuova, ha attirato l'interesse di tanti top runner che proprio nella manifestazione sammarinese hanno fissato la ripartenza della propria attività. L'appuntamento, è riservato ad atleti tesserati FSAL/FIDAL/RUNCARD e metterà in palio anche i titoli sammarinesi individuali di Corsa su Strada 2021. L'attesa degli organizzatori della Track and Field è per uno spettacolo di altissimo livello tecnico con la consapevolezza che tutto è stato predisposto al meglio per accogliere un evento sportivo di tale portata. Sarà possibile iscriversi sul sito www.tfsanmarino.com fino al 30 aprile o fino al raggiungimento di 500 atleti. E i rumors parlano già di grossi nomi al via.

