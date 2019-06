Thomas Bach: "Questi Giochi mostrano la forza dello sport"

Non poteva mancare la visita di Thomas Bach. Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale ha raggiunto Budva per partecipare alla cerimonia di chiusura dei Giochi dei Piccoli Stati e ha colto l'occasione per visitare il villaggio olimpico insieme al presidente Comitato Olimpico del Montenegro Dusan Simonovic e il direttore generale del Giochi, Igor Vusurovic. Un'occasione anche per incontrare gli atleti. Come accaduto alla squadra femminile di nuoto di San Marino. Un siparietto decisamente simpatico con le ragazze raggiunte da Thomas Bach. Il presidente del CIO si è intrattenuto con le atlete biancoazzurre con domande sui Giochi e sull'esperienza in Montenegro. Bach si è poi concesso ai giornalisti presenti.

“Il Comitato olimpico montenegrino sta collaborando tanto con il CIO. Hanno fatto un ottimo lavoro per i Giochi dei Piccoli. Questa competizione parla da sola, significa molto anche per far crescere questo paese. Tutti possono davvero divertirsi ed essere orgogliosi di questo. Tutto questo mi riporta ai giorni in cui ero un atleta, lo spirito olimpico vive davvero nel villaggio. Gli atleti di molti paesi si trovano in un unico posto, socializzano, si divertono, si rispettano l'un l'altro, tutti principi olimpici. La forza dello sport si vede al meglio qui e manda un messaggio molto bello al mondo”.