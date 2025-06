MOTOCROSS Thomas Marini: "Orgoglioso della vittoria al Rally di Albania" Il pilota sammarinese centra un prestigioso successo nella gara internazionale.

Alla sua prima partecipazione in un rally internazionale, il pilota sammarinese Thomas Marini, classe 1997, ha conquistato il gradino più alto del podio al Rally Albania 2025:

"Il rally di Albania è stata la prima partecipazione per me in un rally internazionale. Sono riuscito a vincere sia l'assoluta che la categoria, quindi sono veramente contentissimo. È stata una settimana lunga, perché abbiamo corso tutti e sette i giorni, molti chilometri, con gran caldo, però sono riuscito a essere costante tutti i giorni di gara, quindi bene, la moto è andata bene, con il team abbiamo lavorato perfettamente, quindi sono molto contento di questo risultato".

Un risultato che fa ben sperare per il proseguo della stagione?

"Sì, sicuramente dà molta fiducia, soprattutto per le prossime gare. Adesso tra un paio di settimane saremo impegnati a Pescara per la terza tappa del campionato italiano, poi ci sarà una pausa estiva e si riprenderà a fine di agosto con il Transanatolia, che è un altro rally internazionale molto importante, dove cercheremo di replicare il risultato ottenuto la settimana scorsa".

Il sogno cos'è la Dakar?

"Sì, il sogno è la Dakar, stiamo lavorando per quello, quindi ce la metterò tutta. Questo inverno inizieremo un programma di allenamenti nel deserto, per poi partecipare il prossimo anno ad alcune gare del mondiale rally, che danno poi la possibilità di poter partecipare alla Dakar in previsione di quella del 2027".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: