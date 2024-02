TIRO A SEGNO Tiro a segno, a Bondeno 4 podi per gli atleti sammarinesi Oro per Menicucci, argento per Riccardi e Prota, bronzo per Drudi.

Quattro podi per gli atleti della Federazione Sammarinese Tiro a Segno, alla loro prima uscita stagionale. A Bondeno, Maria Luisa Menicucci e Ivana Drudi dominano nel Master femminile, conquistando il primo e terzo posto. Argento per Agata Riccardi, nella carabina ad aria compressa, e per Valerio Prota, nella categoria allievi della pistola ad aria compressa.

cs Cons

