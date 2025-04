TIRO A SEGNO Tiro a segno: ad Acquaviva la Gara d'Apertura 2025

Tiro a segno: ad Acquaviva la Gara d'Apertura 2025.

Il Poligono ‘Giuseppe Cardinali’ di tiro a segno di Acquaviva ha ospitato la Gara d’Apertura 2025, nella quale sono arrivati buoni risultati per i sammarinesi che in questo periodo si stanno concentrando nell’ottenimento del minimo di qualificazione in vista dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa.

Prestazione eccellente per Valerio Prota che si regala la vittoria nella Pistola ad aria compressa 10 metri categoria Ragazzi con 548/600 e nuovo record sammarinese. Migliora il suo punteggio in vista di Andorra anche Silvana Parenti, prima classificata nella pistola femminile; nei master salgono sul podio Ivana Drudi e Maria Luisa Menicucci.



Nel maschile, quinta posizione per Marco Gasperoni con 552/600. Nella Carabina femminile seconda posizione per Agata Riccardi che ha totalizzato 610 punti, sale sul gradino più alto del podio Federico Forlivesi nel Junior maschile con 592,2 punti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: