Tiro a Segno: assegnati i titoli di campione sammarinese

Il Tiro a Segno saluta il 2025 con i titoli di campione sammarinese. Al Poligono dedicato a Giuseppe Cardinali, infatti, è andato in scena il campionato nostrano. Una gara composta prima da 60 colpi di qualificazione, poi la finale dove in totale sono stati sparati 24 colpi in un determinato tempo. Nella pistola ad aria compressa, tra gli uomini – con Marco Gasperoni assente per motivi di lavoro – il primo posto se l'è preso Matteo Bollini mentre c'è da registrare l'ottimo punteggio fatto segnare da Valerio Prota tra i ragazzi: 549 in gara, 234.4 in finale. Nel femminile vince Silvana Parenti (542 in gara, 225.5 in finale) davanti a Ivana Drudi e Luisa Menicucci.

Nella carabina, Agata Alina Riccardi è la campionessa sammarinese: 614.4 il punteggio fatto registrare in gara, prima di prendersi il primato con un 246.4 in finale. Sempre per la carabina – ma nel maschile, categoria Junior – medaglia d'oro a Federico Forlivesi.







