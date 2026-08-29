GIOCHI DEL MEDITERRANEO Tiro a segno e tiro con l'arco, il bilancio dei Titani

Concluse le gare di tiro a segno e tiro con l'arco, è tempo di bilanci per gli atleti sammarinesi. A raccontare l'esperienza e tracciare un quadro delle rispettive competizioni sono Marco Gasperoni, protagonista nel tiro a segno, e Kristina Pruccoli e Giorgia Cesarini per il tiro con l'arco. Sensazioni, risultati e valutazioni al termine delle prove, con lo sguardo rivolto anche ai prossimi appuntamenti: nel servizio le parole dei tre portacolori biancazzurri.



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