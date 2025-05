ANDORRA 2025 Tiro a Segno: Gasperoni sogna la medaglia, poi chiude 5º Nel Tiro a Segno, Marco Gasperoni chiude con un bel quinto posto la sua finale nella pistola ad aria compressa 10 metri.

Ad un certo punto dell’ultimo atto i sogni di medaglia erano più concreti che mai. Merito di un grande Marco Gasperoni che, entrato nella finale della pistola ad aria compressa 10m con l’ottavo e ultimo punteggio, stava dando filo da torcere in una competizione di altissimo livello. Dopo i primi 5 colpi il tiratore sammarinese guardava tutti dall’alto verso il basso, poi Gasperoni non è riuscito a dar seguito nei successivi 5. Molto bene all’intermedio dei 12 colpi, si resiste a quello dei 14 poi il 7.5 al 15º condanna Marco alla quinta posizione con 166.4 punti. Comunque, un risultato di assoluto prestigio quello ottenuto dal classe 1998 che ha gestito pressione e tensione fino a quando ha potuto.

"È stata una gara molto molto difficile, fin dai primi minuti di gara sono entrato molto molto teso però dopo ho cercato di prendere il mio tempo, il mio ritmo, cercare quello che mi veniva bene e alla fine ho cercato di fare il massimo. Sono entrato in finale e questo quinto posto era inaspettato veramente. Sono davvero felice, voglio ringraziare la mia famiglia che mi ha sempre sostenuto, i miei amici più cari che adesso mi staranno guardando. Sono grato di tutto questo, è stata una bellissima esperienza da rifare mille volte".

Se si vuole trovare un pizzico di rammarico dopo quei primi cinque tiri hai fatto sognare una medaglia...

"Sì esatto, infatti lì mi sono un po' emozionato e tutto è giocato lì, me lo sono giocato lì. Quindi lavoreremo, prometterò di lavorare al meglio per essere pronto per i prossimi giochi".

Nel servizio l’intervista a Marco Gasperoni

