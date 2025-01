Tiro a segno, Muscioni: "Dobbiamo trovare nuove forze"

Sentiamo Giuseppe Mario Muscioni

Giuseppe Mario Muscioni è stato confermato al vertice della Federazione Sammarinese Tiro a Segno per il terzo mandato:

"Abbiamo poca concorrenza, non è perché io sono stato bravo, è perché abbiamo poca gente che si impegna. Il mio mandato adesso è quello di poter trovare della gente che possa sostituirmi con funzionalità".

Ecco presidente, guardando un po' questo quadriennio, forse l'impegno più vicino è quello dei Giochi dei Piccoli Stati, l'obiettivo?

"Attualmente stiamo preparando, quei pochi atleti che abbiamo, per Andorra, facendo le gare dei campionati regionali italiani. Un piccolo gruppo è partito stamattina per andare a fare una gara a Monaco di Baviera, l'HN, che è un gran premio che annualmente si fa, che è molto interessante. Speriamo per il futuro. Il nostro impegno, anche dopo i giochi, sarà quello di cercare di preparare e avvicinare giovani al nostro sport, che non è, come dice qualcuno, pericoloso, anzi è pericoloso non conoscerlo. Inoltre noi dobbiamo lavorare anche sul miglioramento dell'impianto, perché abbiamo un impianto che è bellissimo, sembra nuovo ma non è nuovo e ha avuto dei grossi difetti di costruzione".