TIRO A SEGNO Tiro a segno: nuovo primato nazionale per Prota

Tiro a segno: nuovo primato nazionale per Prota.

Il poligono “Giuseppe Cardinali” di Acquaviva ha ospitato il Gran Premio d’Estate, manifestazione organizzata dalla Federazione Sammarinese Tiro a Segno che ha richiamato oltre cento atleti provenienti da San Marino e dall’Italia. Ancora una prova di grande livello per Valerio Massimo Prota, vincitore nella pistola ad aria compressa della categoria Ragazzi. Con il punteggio di 562/600, il giovane tiratore ha inoltre stabilito il nuovo record sammarinese e personale. Buoni risultati anche per gli altri rappresentanti biancazzurri. Nella P10 Master femminile Silvia Marocchi ha conquistato il primo posto, mentre nella categoria Gran Master Maria Luisa Menicucci è salita sul terzo gradino del podio con 529 punti. Medaglia di bronzo anche per Silvana Parenti nella pistola femminile, grazie a un punteggio di 543. Nella carabina a 10 metri, Agata Alina Riccardi ha ottenuto la medaglia d’argento con un totale di 617,8 punti. Settimo posto, invece, per Marco Gasperoni nella pistola a 10 metri, gara vinta dal santarcangiolese Denis Pasolini con 547 punti. Tra gli Junior, Federico Forlivesi ha gareggiato nella carabina a 10 metri, mentre Matteo Bollini è stato l’unico atleta sammarinese a prendere parte alle prove di pistola a 25 e 50 metri.

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