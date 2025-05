Tiro a Segno: Parenti 7ª nella pistola ad aria compressa 10m

Nel video l'intervista

Con una bella rimonta nella parte finale delle qualificazioni, Silvana Parenti si era presa e meritata la finale della pistola ad aria compressa 10 metri. Poi l’emozione e la tensione nei primi colpi dell’ultimo atto hanno giocato un brutto scherzo: per la tiratrice biancazzurra l’esperienza di Andorra si chiude con una settima posizione, da leggere comunque in modo assolutamente positivo. Perché, dopo un inizio complicato, Silvana é stata in grado di rialzarsi. Tanto nelle qualificazioni, terminate sempre al 7º posto, quanto in finale con il punteggio di 122.4.



