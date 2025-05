ANDORRA 2025 Tiro a Segno: Parenti 7ª nella pistola ad aria compressa 10m Nel Tiro a Segno Silvana Parenti raggiunge la finale della pistola ad aria compressa 10m con una bella rimonta, poi chiude settima.

Con una bella rimonta nella parte finale delle qualificazioni, Silvana Parenti si era presa e meritata la finale della pistola ad aria compressa 10 metri. Poi l’emozione e la tensione nei primi colpi dell’ultimo atto hanno giocato un brutto scherzo: per la tiratrice biancazzurra l’esperienza di Andorra si chiude con una settima posizione, da leggere comunque in modo assolutamente positivo. Perché, dopo un inizio complicato, Silvana é stata in grado di rialzarsi. Tanto nelle qualificazioni, terminate sempre al 7º posto, quanto in finale con il punteggio di 122.4.

"Grande dispiacere di non essere riuscita a entrare in gara subito e quindi già la gara mi ha un po' penalizzato. Poi in finale mi sono partiti due colpi proprio inaspettati e quindi è stato un momento di dispiacere".



Ecco quei colpi lì nascono forse da un po' troppa tensione

"Da tensione sì perché sembra ma in queste occasioni tensione ce n'è, si respira molta tensione"



Resta comunque la soddisfazione di essere arrivati

"Assolutamente sì"





