Tiro a Segno: poligono intitolato a Giuseppe "Pippi" Cardinali

Una vita passata al poligono, prima a quello di Casole e poi a quello di Acquaviva. Tiratore, presidente, uomo di sport: Giuseppe “Pippi” Cardinali ha dato tanto, tantissimo, al Tiro a Segno sammarinese. Dal 1981 al 2008 è stato alla guida della Federazione, per ben 27 anni. Una volta lasciato l'incarico è rimasto nel Direttivo come tesoriere fino a gennaio 2022, prima della scomparsa avvenuta qualche mese più tardi (marzo 2022) all'età di 85 anni. Da oggi il poligono di Acquaviva porta il nome di Giuseppe Cardinali. Il Tiro a Segno lo ricorda con una targa all'esterno e con un busto, realizzato dall'artista Renzo Jarno Vandi, all'interno. Un modo per non cancellare mai la memoria di “Pippi” che nella sua lunga carriera sportiva è stato anche membro del Comitato Esecutivo CONS nel quadriennio 1989-1993. Alla cerimonia presenti tiratori ed ex tiratori, parenti e amici oltre al presidente della Federazione Tiro a Segno Giuseppe Mario Muscioni e il numero uno del Comitato Olimpico Gian Primo Giardi.

Nel servizio le interviste a Giuseppe Mario Muscioni (presidente Federazione Sammarinese Tiro a Segno) e Gian Primo Giardi (presidente CONS)