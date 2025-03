Tiro a Segno, sammarinesi protagonisti al Campionato Regionale di Vergato

Buoni risultati per gli atleti sammarinesi impegnati a Vergato per la seconda gara del Campionato Regionale di Tiro a Segno. Il migliore è stato il giovanissimo Valerio Prota capace di salire due volte sul gradino più alto del podio nella pistola ad aria compressa, ottenendo il suo primato personale con 547 punti. Vittorie anche per Silvana Parenti nella pistola e Luisa Maria Menicucci nei Master. Medaglie di bronzo, invece, per Ivana Drudi (sempre nei Master) e Agata Riccardi nella Carabina. Ottime prestazioni anche per Marco Gasperoni e Federico Forlivesi.