TIRO A SEGNO Tiro a segno: San Marino protagonista a Bologna Valerio Massimo Prota ha ottenuto un primo posto nella specialità pistola a mt 10. Maria Luisa Menicucci, Agata Alina Riccardi e Valerio Massimo Prota si sono classificati per i Campionati Assoluti Italiani

Tiro a segno: San Marino protagonista a Bologna.

A Bologna il Campionato Regionale ad aria compressa e a fuoco. Valerio Massimo Prota ha ottenuto un primo posto nella specialità pistola a mt 10 con 558 punti e secondo posto nella pistola sportiva sempre con lo stesso punteggio.

Nella categoria Gran Master donne, prima classificata Maria Luisa Menicucci. Silvana Parenti è 4° classificata e Ivana Drudi 7°. Nella carabina 5° posto per Agata Alina Riccardi con punti 614,6 nella categoria Super A, mentre Federico Forlivesi è 7° nella categoria juniores con punti 585,2.

I tiratori Maria Luisa Menicucci, Agata Alina Riccardi e Valerio Massimo Prota si sono classificati per i Campionati Assoluti Italiani che si disputeranno a Roma nel prossimo Novembre in occasione delle finali Mondiali ad aria compressa.

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