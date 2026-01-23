Tiro a Segno: San Marino protagonista alla H&N Cup di Monaco di Baviera

Trasferta positiva per la Federazione Sammarinese Tiro a Segno a Monaco di Baviera, dal 20 al 23 gennaio, primo impegno internazionale del nuovo anno per gli atleti biancazzurri. Alla competizione hanno preso parte, per la pistola ad aria compressa, Marco Gasperoni e Maria Luisa Menicucci, mentre nella carabina ad aria compressa ha gareggiato Agata Alina Riccardi. La squadra è stata accompagnata dall’allenatore della carabina Stefano Martino e dal rappresentante federale Giuseppe Macina.

Ottime le prestazioni di Marco Gasperoni, protagonista di due gare di alto livello: 561 punti nella prima prova, 562 punti nella seconda. Un risultato particolarmente significativo, visto che il secondo punteggio lo colloca a un solo punto dal suo record personale. Grazie a queste due gare, Gasperoni ha già raggiunto il minimo di qualificazione per i Giochi del Mediterraneo 2026, che richiede una media di 559 punti su tre gare, oltre ad aver già ottenuto il punteggio valido per i Giochi dei Piccoli Stati 2027.

In crescita anche Maria Luisa Menicucci, che ha fatto registrare: 532 punti nella prima gara, 544 punti nella seconda. Un miglioramento netto nella seconda prova, pur non avendo ancora raggiunto il minimo richiesto per i giochi, fissato a 550 punti.

Buone prestazioni anche per Agata Alina Riccardi nella carabina ad aria compressa: 609,7 punti nella prima gara, 609,9 punti nella seconda. Il minimo per i Giochi dei Piccoli Stati è fissato a 610,0 punti, oppure a una media di 605,0: obiettivo che Riccardi ha raggiunto in entrambe le gare, confermando un livello competitivo costante.

Durante la trasferta è stata disputata anche una gara Mixed di pistola ad aria compressa, specialità a coppie che potrebbe essere inserita nei prossimi Giochi dei Piccoli Stati. Nel Mixed a 30 colpi sono stati registrati i seguenti punteggi: Marco Gasperoni 271 punti, Maria Luisa Menicucci 262 punti. La trasferta tedesca si chiude quindi con segnali incoraggianti per il movimento sammarinese, che apre il 2026 con risultati solidi e prospettive interessanti in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.

