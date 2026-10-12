TIRO A SEGNO Tiro a segno: San Marino vince il Trofeo Città di Santarcangelo di Romagna

Tiro a segno: San Marino vince il Trofeo Città di Santarcangelo di Romagna.

Tiro a segno sammarinese protagonista nel 4° Trofeo Città di Santarcangelo di Romagna con ottimi risultati del portacolori del Titano. Valerio Massimo Prota ha vinto la gara nei ragazzi con il punteggio di 561/600, inoltre in coppia con Marco Gasperoni si è aggiudicato il titolo a squadre. Marco Gasperoni ha chiuso in seconda posizione nella categoria senior con 546/600. Secondo posto anche per Silvana Parenti tra le donne con 540/600. Primo posto nella categoria master per Maria Luisa Menicucci con 533/600. Tutti i risultati hanno contribuito a definire la classifica a squadre che ha visto San Marino trionfare davanti a Santarcangelo e Bologna.

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