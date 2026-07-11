TIRO A VOLO Tiro a Volo, a Lonato i sammarinesi sono fuori dalle finali Nella prova italiana di Coppa del Mondo i 4 biancazzurri non superano le qualifiche del Trap.

Tiro a Volo, a Lonato i sammarinesi sono fuori dalle finali.

Niente finale per i 4 sammarinesi impegnati nella tappa di Coppa del Mondo di tiro a volo in programma a Lonato: tra le donne 23° posto per Alessandra Perilli, con 114 piattelli centrati, e 57° per Martina Tonini, fermatasi a 109; tra gli uomini, Gianmarco Berti e Simone Rigoni hanno chiuso rispettivamente con 117 e 97 centri e sono già certi di non rientrare tra gli 8 finalisti.

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