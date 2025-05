ANDORRA 2025 Tiro a volo: Alessandra Perilli e Gian Marco Berti sparano 73/75 nella prima giornata

Dopo le prime tre serie Alessandra Perilli è saldamente al comando della classifica parziale della gara di tiro a volo femminile. La medaglia di bronzo di Tokyo 2020 conclude la giornata con 73/75. Con sei atlete in gara, le qualificazioni del torneo femminile serviranno solo per determinare l'ordine di tiro della finale. A difendere i colori del Titano anche Martina Tonini, attualmente quarta con 65/75.

Sarà necessario entrare nei primi sei per accedere alla finale maschile. Gian Marco Berti è secondo con 73/75 insieme al maltese Gianluca Chetcuti. Guida la classifica provvisoria dopo tre serie il lussemburghese Lyndon Sosa con 74. Lotta per un posto in finale anche Simone Rigoni con 70/75 a un piattello dal gruppo di quattro tiratori. Domani le ultime due serie per uomini e donne poi le finali.

