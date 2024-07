È il giorno di Alessandra Perilli, la medaglia di bronzo di Tokyo è in pedana al Shooting Center di Châteauroux. Dopo le prime due serie di qualificazione la sammarinese ha totalizzato 46/50. Al comando della classifica l'italiana Silvana Stanco e la spagnola Mar Molne Magrina con 50/50. Alle 13 la terza serie di piattelli. Domani sono in programma altre due serie per definire l'accesso alla finale.