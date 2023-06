MALTA 2023

Tiro a Volo, beffa per Gian Marco Berti: 4º posto nel Double Trap

Uno sfortunato Gian Marco Berti non trova la sua seconda medaglia in questa edizione dei Giochi. Il terzo posto nel double trap gli sfugge per un solo piattello. Gara dominata dai maltesi Grech e Chetcuti, Sosa si prende il bronzo all’ultimo piattello.