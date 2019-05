Sentiamo Gian Marco Berti

Gian Marco Berti strappa un insperato bronzo nel double Trap . Allo shoot off afferra un terzo posto in una disciplina a lui non congeniale. Ottava Alessandra Perilli.

Il sammarinese dichiara che si cimenterà in questa disciplina anche in Coppa del Mondo.

Sentiamo Gian Marco Berti, medaglia di bronzo ai Giochi dei Piccoli Stati Montenegro