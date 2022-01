ELEZIONI FEDERALI Tiro a volo: confermato Adriano Felici

L’assemblea della Federazione Sammarinese Tiro a Volo ha eletto il consiglio direttivo in carica per il prossimo triennio. Alla guida della Federazione è stato confermato Adriano Felici, nominato per acclamazione. Insieme a lui sono stati eletti nel consiglio federale Maurizio Agostini, Gian Nicola Berti, Manuel Micheloni e Giuliano Toccaceli.

