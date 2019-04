Tiro a Volo, Coppa del Mondo: Perilli-Berti quarti nel Mixed Team di Al Ain

Finisce in beffa per Alessandra Perilli e Gian Marco Berti, quarti nel Mixed Team nella prova di Coppa del Mondo di tiro a volo di Al Ain, In testa al termine delle qualifiche, i biancazzurri sono perfetti nelle prime quattro sessioni della finale, nelle successive tre però incappano in quattro errori e restano fuori dal podio, fermandosi a 31 centri su 35 tentativi. A vincere sono i tedeschi Katrin Quooss e Paul Pigorsch, col punteggio di 47/50. A podio anche la coppia statunitense Carroll-Eller e quella italiana Stanco-Pellielo.