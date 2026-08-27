GIOCHI DEL MEDITERRANEO Tiro a Volo, Di Mari: ”Qualificazioni difficili poi è venuta fuori tutta la sua classe” Luca Di Mari non nasconde l’entusiasmo per una medaglia di bronzo che assomiglia tanto ad una d’oro per com’è maturata. Inoltre conferma che Gian Marco Berti si è già ripreso dopo il leggero malore che gli impedito di proseguire la gara

Il CT della nazionale di Tiro a Volo Luca Di Mari conferma la grandezza di Alessandra Perilli e rassicura sulle condizioni di salute di Gian Marco Berti:

"Sono una miniera inesauribile di sorprese, successi e soddisfazioni per me, per noi e per tutto il Paese. Quindi bene così. Siamo felici, dobbiamo rimanere concentrati perché domani abbiamo un'altra gara nel misto. Speriamo di recuperare al meglio Gian Marco che oggi purtroppo ha avuto un malore, non è stato benissimo. Gli facciamo gli auguri, gli dedichiamo questa medaglia. Bene così".

È un'Alessandra che ha dovuto stare lì con grande concentrazione e con la testa per riuscire ad arrivare a questo risultato...

"È stato un turno di qualificazioni tra ieri e oggi un po' complicato. Però questo lo sapevamo, tant'è vero che abbiamo proprio detto di tenere botta lì, perché poi la finale sarebbe stata come sempre un'altra gara. Quindi era importante mantenere la concentrazione anche sugli errori, perché poi dopo se ti fai prendere dall'errore sei spacciato. È stata molto brava e siamo soddisfatti, ha fatto una grande finale".

Ricostruiamo un po' quello che è successo a Gian Marco stamattina...

"Gian Marco si è svegliato stamattina che già lamentava un po' di dolori addominali. Già di ritorno dalla Cina non è stato benissimo. Questa mattina ha accusato molto questo malessere, è comunque sceso in pedana, ha fatto 15 piattelli della prima serie benissimo. Poi a un certo punto quando girava dalla 5 per tornare alla 1 ha avuto un pochino uno sbandamento e lì abbiamo deciso di fermarci e come giusto che sia andare in ospedale per fare i dovuti accertamenti. Però l'abbiamo sentito, sta bene e aspettiamo di rivederlo stasera a bordo, che poi visto che siamo su una nave, è proprio il caso di dire "a bordo"".





Nel video l'intervista a Luca Di Mari (CT San Marino Tiro a Volo)





Lorenzo Giardi

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