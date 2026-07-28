Tiro a volo: Gian Marco Berti e Alessandra Perilli 5° nel mixed team

Si fermano a un passo dalla finale Gian Marco Berti e Alessandra Perilli nella gara a squadre di trap. Nella gara di coppa del mondo a Hangzhou la coppia sammarinese chiude in quinta posizione a 144 punti, uno in meno della soglia di qualificazione per la gara che assegna le medaglie. Non basta l'eccellente prova di Perilli, capace di rompere ben 74 dei 75 piattelli a sua disposizione. 24ª posizione per l'altra coppia sammarinese composta da Simone Rigoni e Martina Tonini con 133 piattelli.
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