COPPA DEL MONDO Tiro a volo: nessun sammarinese in finale a Lonato

Seconda ed ultima giornata di gara a Lonato per la Coppa del Mondo di Tiro a Volo. Nessuno dei tiratori sammarinesi è riuscito a conquistare la finale. In campo femminile, Alessandra Perilli ha colpito 110 piattelli su 125 mentre Martina Tonini si è fermata a quota 105. In campo maschile, il migliore è stato Manuel Mancini che ha centrato 115 piattelli su 125. Simone Rigoni ha chiuso con 109 mentre Gian Marco Berti non è andato oltre ad un modesto 104 su 125.

