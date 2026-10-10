TIRO A VOLO
Tiro a volo: niente da fare per le coppie sammarinesi nel mixed team dei campionati europei
Entrambe le coppie sammarinesi restano lontane dalla finale per le medaglie
Ai campionati europei di tiro a volo di Mandalika (Grecia), le due coppie sammarinesi non riescono ad accedere alla finale della gara a squadre miste. La coppia formata da Alessandra Perilli e Gian Marco Berti si ferma in 25ª posizione con 137 piattelli rotti su 150. Martina Tonini e Simone Rigoni chiudono la gara al 31° posto con 132 bersagli colpiti.
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