TIRO A VOLO Tiro a Volo: Perilli/Berti in coppia si vince. Argento ad Atene. Ora tutto su Los Angeles 2028 Mixed Team, specialità in cui la coppia sammarinese ha vinto l'argento alle olimpiadi di Tokyo e si è ripetuta al Mondiale di Atene, sarà presente anche a Los Angeles

Di ritorno da Atene dove è arrivata l'ennesima conferma che San Marino ha in Perilli/Berti la coppia sportiva più vincente della storia sammarinese. Complementarità, affinità tattica, comunicazione efficace, senso di appartenenza, esperienza sul campo di gara, e relazioni positive nell’ambiente sportivo. Tutti ingredienti che mescolati insieme portano al secondo argento di livello altissimo nella specialità Mixed Team di Tiro a Volo. Da Tokyo 2020, ad Atene 2025 sono passati poco più di 4 anni e Perilli/Berti sono ancora li, sul secondo gradino del podio, in mezzo ad Italia e Stati Uniti d'America. Fermati solo in finale da Italia2, che con Alessia Iezzi e Massimo Fabrizi vincono la finale e dunque anche il titolo 45-40. È stato lo shoot-off a decidere chi dovesse affrontare l'Italia nel "gold medal match". E qui Perilli/Berti hanno fatto tutta la differenza che solo loro sanno fare. È argento, altro mattoncino sulla via che dalla Grecia porta a Los Angeles 2028 dove tornerà più bello che mai il Mixed Team che a Parigi, per via dell'alternanza con lo Skeet, non c'era.

Nel video le interviste a Alessandra Perilli e Gian Marco Berti

