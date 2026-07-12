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Tiro a volo: Perilli - Berti sfiorano la finale del mixed team

Per un solo piattello, la coppia sammarinese non raggiunge la finale a quattro, chiudendo al quinto posto le qualificazioni.

di Elia Gorini
12 lug 2026
Foto facebook @Cons
Foto facebook @Cons

Tiro a volo con la Coppa del Mondo di Lonato del Garda. Giornata dedicata al mixed team. La coppia formata da Alessandra Perilli e Gian Marco Berti ha concluso la serie di qualificazione con un punteggio complessivo di 144/150. Nonostante un finale in crescendo con un doppio 25 nell'ultima serie la coppia biancoazzurra è rimasta fuori dalla finale a quattro per un solo piattello. Bene Gian Marco Berti con 73/75, mentre Alessandra Perilli ha colpito 71/75, senza errori nella prima e terza serie.

Posizione numero 50 per Simone Rigoni e Martina Tonini con il punteggio totale di 126, con parziali rispettivamente di 61 e 65.




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