Tiro a volo: Perilli - Berti sfiorano la finale del mixed team

Tiro a volo con la Coppa del Mondo di Lonato del Garda. Giornata dedicata al mixed team. La coppia formata da Alessandra Perilli e Gian Marco Berti ha concluso la serie di qualificazione con un punteggio complessivo di 144/150. Nonostante un finale in crescendo con un doppio 25 nell'ultima serie la coppia biancoazzurra è rimasta fuori dalla finale a quattro per un solo piattello. Bene Gian Marco Berti con 73/75, mentre Alessandra Perilli ha colpito 71/75, senza errori nella prima e terza serie.

Posizione numero 50 per Simone Rigoni e Martina Tonini con il punteggio totale di 126, con parziali rispettivamente di 61 e 65.







