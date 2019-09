Alessandra Perilli supera lo shoot off e raggiunge la finale dell'europeo di tiro a volo di Lonato. Per la biancazzurra una grande opportunità: oltre al titolo, in palio ci sono anche due pass olimpici. Oltre alla Perilli accedono alla finale le italiane Fiammetta e Jessica Rossi, Silvana Stanco, la russa Daria Semianova e la spagnola Maria Quintanal Zubizarreta.